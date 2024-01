Stamattina l’assessora alle Attività produttive Maria Grazia Mele ha presentato al sindaco di Nuoro Andrea Soddu le sue dimissioni dalla giunta comunale «per motivi strettamente privati».

«Oggi – dichiara il sindaco Soddu - l’assessora Grazia Mele mi ha rappresentato la difficoltà a portare avanti il suo lavoro in giunta per motivi familiari. Ho accettato le dimissioni con grande dispiacere, perché in questi mesi in cui abbiamo lavorato insieme ho potuto apprezzare le sue profonde doti umane e la grande capacità professionale. Ma nella vita di ognuno di noi ci sono aspetti che vengono prima della politica. Faccio un grosso in bocca al lupo a Grazia augurandole che tutte le difficoltà si possano risolvere».

