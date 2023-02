Un incidente con due auto coinvolte ha causato il blocco del traffico in entrambe le direzioni sulla 131 Dcn.

Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione nord, non lontano dalle gallerie, nella zona di Nuoro, in un tratto interessato dai cantieri dell’Anas.

Le condizioni dei coinvolti non sono gravi, ma il punto è critico e si registrano lunghi incolonnamenti di auto.

Al lavoro per sgomberare la strada ci sono gli operai della società di gestione delle strade, mentre gli agenti di una pattuglia della Polstrada di Nuoro hanno il compito di far tornare alla normalità le condizioni della circolazione.

(Unioneonline/E.Fr.)

