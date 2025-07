L’ondata di forte vento che sta interessando la Sardegna ha portato all’adozione di misure straordinarie anche nel territorio nuorese. In via precauzionale, è stata chiusa la piscina comunale di Farcana, mentre squadre della Polizia Municipale, dei Barracelli e della Protezione Civile sono impegnate in attività di pattugliamento e presidio nelle aree più a rischio.

Sotto particolare osservazione ci sono l’intero massiccio del Monte Ortobene, sia nella parte alta che in quella a valle, oltre alle zone circostanti l’area industriale di Prato Sardo e la pineta di Ugolio. Al momento non si registrano danni a persone, ma il vento ha causato la caduta di diversi alberi, con conseguenti danni ad alcuni veicoli.

«I presidi resteranno attivi per tutta la giornata – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile del comune di Nuoro Marco Canu –. Abbiamo allertato la popolazione residente e le attività ricettive presenti sull’Ortobene affinché procedano con la massima cautela».

Le operazioni proseguiranno finché non cesserà l’allerta meteo e le condizioni atmosferiche torneranno alla normalità.

