Allarme per una sospetta fuga di gas in via Matteotti nel centro di Nuoro.

Alcuni cittadini hanno sentito un fortissimo odore di gas e hanno chiamato i soccorsi. La presunta fuga, poco distante dalla scuola elementare Ferdinando Podda, dietro ai giardinetti pubblici di piazza Vittorio Emanuele.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco insieme ai tecnici della rete cittadina per verificare e mettere in sicurezza la zona.

Fabio Ledda

