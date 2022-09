Allarme bomba questa mattina a Nuoro per una vecchia valigia forse dimenticata sotto la pensilina degli autobus in via Mannironi.

Sul posto i carabinieri di Nuoro che hanno transennato l’area in attesa dell’intervento degli artificieri.

Grazie allo scanner gli esperti dell’Arma hanno appurato l’assenza di qualsiasi oggetto. All’interno solo una busta vuota e un sacchetto di tela.

