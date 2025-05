Domani, Nuoro si trasformerà in una vetrina del gusto con l’edizione del “Tipico Street Food”, evento promosso dalla Confesercenti e inserito nel progetto regionale “Dalla Terra alla Tavola”. A partire dalle 11, piazza Vittorio Emanuele ospiterà stand e punti di degustazione dedicati alle eccellenze gastronomiche del territorio e ai prodotti della filiera corta.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Sardegna, ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare le produzioni agroalimentari locali, offrendo al pubblico un’esperienza autentica tra tradizione e innovazione. Il format dello street food si conferma infatti una formula flessibile e attuale, capace di avvicinare i consumatori ai sapori della propria terra in maniera diretta e conviviale.

«Lo street food rappresenta un metodo innovativo e flessibile, in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato, preservando al contempo la qualità e la tipicità delle materie prime e delle ricette tradizionali», spiega Alessandro Dadea, direttore della Confesercenti nuorese. «Attraverso questa modalità di approccio al cliente, intendiamo coinvolgere le imprese del Nuorese in iniziative promozionali volte a sostenere e valorizzare la cultura enogastronomica locale, senza ricorrere a canali di vendita o distribuzione tradizionali. Crediamo fermamente che la valorizzazione dei prodotti tipici, - conclude Dadea, - rappresenti un elemento strategico per lo sviluppo dei sistemi territoriali, con ricadute positive di natura economica, sociale e turistica. Questa iniziativa costituisce un passo importante in questa direzione».

