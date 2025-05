Paura questa mattina in viale Sardegna, nei pressi del civico 41, all’altezza della stazione Arst , dove intorno alle ore 9:45 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un pedone.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 72 anni è stato investito da una Fiat Punto condotta da una donna di 88 anni. L’anziano, che ha riportato dolori al ginocchio e alla gamba sinistra, è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Francesco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, temporaneamente rallentata. Sono in corso accertamenti per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

