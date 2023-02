Via agli interventi di bitumazione delle strade cittadine, inseriti nel Piano per le periferie. Stamattina l’impresa incaricata dal Comune di Nuoro ha iniziato i lavori di scarificatura di via Toscana a partire dall’incrocio con viale Sardegna, a cui seguirà la posa del nuovo manto che comprenderà anche via Veneto.

A seguire l’intervento di fresatura e bitumazione interesserà le vie Lombardia, Santa Barbara, Campania, viale del Lavoro, via Badu ‘e Carros e via Murichessa. Contestualmente sono anche iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Santa Barbara, viale del Lavoro e via Campania. Uno snodo che, secondo i piani dell’amministrazione, consentirà lo scorrimento più fluido del traffico.

Tra gli interventi del Piano per le periferie, c’è anche ripristino del fondo del campetto da basket all’interno delle palazzine Area di via Piemonte, danneggiato dalle radici degli alberi. «Si tratta di lavori in importanti arterie cittadine che da tempo attendevano un profondo intervento non più rinviabile» sottolinea il sindaco Andrea Soddu.

© Riproduzione riservata