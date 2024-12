Gli uomini della Polizia di Stato hanno arrestato a Nuoro un 19enne accusato del reato di detenzione di droga e possesso di arma clandestina.

La misura è scaturita a seguito di una serie di perquisizioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare nell’abitazione del giovane 1 pistola scacciacani modificata tramite la sostituzione della canna, perfettamente funzionante; 17 grammi di cocaina suddivisa in varie dosi; 3800 euro in banconote di piccolo taglio; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Considerati i fatti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 19enne è stato condotto in carcere.

