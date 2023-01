Quarant’anni, titolare di un nuovo negozio in città, Maria Grazia Mele è la nuova assessora della giunta comunale di Nuoro. È stata nominata oggi, dal sindaco Andrea Soddu, con deleghe a Commercio, Attività produttive, Pratosardo, Cimitero e Suape. Contestualmente, le deleghe al Verde urbano e Agricoltura sono state assegnate all'assessora Valeria Romagna.

«Ringrazio la nuova assessora per aver accettato di far parte della nuova giunta, assumendosi la responsabilità di un assessorato che in questo particolare momento storico si trova in difficoltà a causa della pandemia e del rincaro attuale dei costi - afferma il sindaco Soddu -. Una imprenditrice che crede moltissimo nelle potenzialità della nostra città. A lei va il nostro pieno sostegno e un augurio di buon lavoro in sinergia con tutta la giunta».

«Un ringraziamento va anche a Eleonora Angheleddu - conclude il sindaco - per l'importante lavoro che ha svolto negli ultimi anni con grande impegno».

«Sono onorata del nuovo incarico, ringrazio il sindaco per la fiducia, scegliere un operatore del commercio rappresenta un segnale di attenzione, da parte dell'amministrazione, per tutto il comparto. Mi impegnerò da subito per il sostegno delle numerose attività produttive cittadine - afferma la neo assessora - lavorerò nel segno della continuità, per dare nuovo impulso alle tantissime attività in corso».

