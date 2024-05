«Andrea Soddu rassegni le dimissioni in consiglio comunale e solo dopo si discutano i punti all’ordine del giorno previsti nel consiglio comunale di domani. Per evitare che lo faccia il commissario e per senso di responsabilità, a quel punto tutta l’assemblea cittadina sarebbe chiamata a votare, come ultimo atto, proprio il documento contabile», l’invito al primo cittadino di Nuoro è quello rivolto dai consiglieri di opposizione Pierluigi Saiu, Emilio Zola e Angelo Arcadu.

«Prima degli egoismi di partito e delle velleità personali bisogna mettere l’interesse di Nuoro. Chiediamo che lo faccia intanto il sindaco ma con lui anche le altre forze politiche. Perché se è certamente vero che un sindaco che non ha più i numeri non può restare in carica è altrettanto vero che il PD e il gruppo che sostiene la presidente della regione non possono utilizzare il commissariamento come hanno fatto per Cagliari, con una figura politicamente schierata e con un passato come vice sindaco di Massimo Zedda».

