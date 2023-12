Non ci sono tecnici disponibili per riparare la condotta idrica al centro di Nuoro, e i vigili del fuoco sono costretti a chiudere un’intera via. Succede nello stesso punto in cui nei giorni scorsi la condotta idrica si è rotta lasciando migliaia di persone a secco.

La strada chiusa (L'Unione Sarda)

La riparazione eseguita pochi giorni fa in via Convento ha ceduto nuovamente, allagando la strada. I vigili del fuoco e la polizia municipale, dopo aver chiesto invano l’intervento del gestore e sentendosi rispondere che non c’erano tecnici, non hanno potuto far altro che vietare al transito la via. Per ora l’erogazione idrica non è stata interrotta.

L’autobus bloccato (L'Unione Sarda)

Bloccata invece momentaneamente la corsa della linea 1S dell’autobus cittadino, impossibilitato a proseguire su via Convento. Domani si attendono nuovi disagi in città.

