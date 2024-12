Nelle pertinenze della sua abitazione nascondeva una pistola scacciacani modificata con la sostituzione della canna, e perfettamente funzionante; 17 grammi di cocaina suddivisa in varie dosi; 3800 euro in banconote di piccolo taglio; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per questo motivo un 19enne di Nuoro è finito agli arresti accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di arma clandestina.

La misura è scaturita a seguito di una serie di perquisizioni effettuate da personale della Squadra Mobile in città.

