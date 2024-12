Anche quest’anno, il miracolo di Natale si è ripetuto a Nuoro. Ieri, i cittadini hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa organizzata dalla parrocchia delle Grazie, riempiendo la scalinata del sagrato della chiesa in via Lamarmora di doni destinati ai più bisognosi. Un gesto di solidarietà che si rinnova La raccolta, giunta ormai all’ottava edizione, è iniziata alle 9 del mattino e si è protratta fino a sera. Centinaia di doni sono stati depositati dai nuoresi, che si confermano una comunità generosa e sempre pronta a supportare i propri concittadini in difficoltà. Sono stati donati generi alimentari, beni di prima necessità e moltissimi giocattoli, con l’obiettivo di rendere il Natale più sereno anche per chi vive in condizioni di disagio.

Un aiuto concreto per i più deboli Tutto ciò che è stato raccolto sarà consegnato alla Caritas, che provvederà a distribuirlo alle famiglie bisognose. Quest’anno, la parrocchia delle Grazie si è unita a 28 altre parrocchie del territorio per ampliare il raggio d’azione dell’iniziativa e raggiungere quante più persone possibile. Nuoro dimostra ancora una volta di essere una città dal grande cuore, capace di fare squadra per portare un po’ di luce nelle vite di chi ne ha più bisogno. Il miracolo del Natale non è solo nei doni, ma anche nella solidarietà e nell’amore che i cittadini nuoresi continuano a dimostrare anno dopo anno.

© Riproduzione riservata