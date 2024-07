I bagnotti per l’Europeade? Sugli stalli dei disabili. È bastata una pec al comune per risolvere un clamoroso scivolone.

È stato Alfio Uda dell’associazione Odv sui diritti per la mobilità dei disabili a far scoppiare il caso.

«Nella nostra pagina Facebook abbiamo ricevuto più di una segnalazione circa questo vergognoso sopruso nella Via Goffredo Mameli di Nuoro - ha scritto nella pec inviata alle istituzioni cittadine - È possibile che non ci fossero altri parcheggi dove posizionare quei bagni chimici? Era proprio necessario occupare gli stalli disabili? Vi rendete conto delle difficoltà che abbiamo per parcheggiare e scendere con la carrozzina? Chiediamo a tutti i destinatari di questa PEC di intervenire secondo la propria autorità e competenza di provvedere affinché siano presi i dovuti provvedimenti nei confronti dei responsabili e ripristinato lo stato delle cose allo stato iniziale».

In un attimo è stato tutto ripristinato e i bagnotti sono stati traslati sull’altra parte della via ad occupare uno stallo per carico e scarico merci.

© Riproduzione riservata