Nuoro, dramma a Santu Predu: idraulico di 78 anni trovato morto in casaA far scattare l’allarme è stato un cliente che attendeva l’uomo per un lavoro già concordato: secondo i primi riscontri il decesso risalirebbe a diversi giorni fa
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Allarme questa mattina nel centro di Nuoro, nel quartiere di Santu Predu, dove un idraulico di 78 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione.
Il corpo dell’uomo, secondo i primi riscontri, si trovava in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso risalirebbe a diversi giorni fa.
A far scattare l’allarme è stato un cliente che attendeva l’uomo per un lavoro già concordato. Dopo numerosi tentativi di contattarlo, rimasti senza risposta, ha deciso di chiedere aiuto.
Una volta sul posto, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno fatto ingresso nell’abitazione, dove è avvenuto il tragico ritrovamento.
Sul caso sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco per gli accertamenti di rito. Informata anche la pubblico ministero di turno, Sandra Maria Benedetta Picicuto.
Dalle prime valutazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali e non emergerebbero segni di violenza.