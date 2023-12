Stop all’erogazione dell’acqua a Nuoro.

La chiusura nelle zone servite dal serbatoio di Sant’Onofrio: al Tribunale, Mughina, Monte Jaca, Giardinetti, Corso Garibaldi, Mercato civico, via Manzoni, Santa Maria, Lollobeddu, Cumbentu e Orguidda.

A comunicarlo il gestore Abbanoa che sta intervenendo per una manutenzione straordinaria sulla condotta di via Convento a Nuoro per eliminare una dispersione idrica che stava condizionando il servizio nella zona. La chiusura è prevista sino al completamento dei lavori, Abbanoa assicura entro le ore 11.

