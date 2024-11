Serviranno 18 giorni per la fresatura e stendere il nuovo asfalto lungo tutta viale Trieste. Cantiere nato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con gli interventi di “Rigenerazione urbana”, finanziati dall’Unione Europea “Next Generation EU”, e inseriti nel progetto di “Riqualificazione Viabilità di collegamento dei quartieri periferici di Monte Gurtei e Su Pinu”. Una via strategica per la viabilità cittadina che sarà chiusa al traffico dal 2 dicembre sino al 20.

Il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru, dopo la richiesta dell’impresa appaltatrice, ha imposto il divieto di transito e sosta in piazza Italia nel tratto tra viale Europa e via De Clopper dalle ore 9 del 2 dicembre alle ore 18 del 6; i divieti in via Trieste, nel tratto compreso tra gli incroci con viale Europa e via Asiago, scatteranno dalle 9 del 2 dicembre alle 18 del 13, mentre nel tratto compreso tra gli incroci con via Asiago e via Piave il divieto sarà dalle 9 del 16 dicembre alle 18 del 20.

Durante i divieti sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso e ai mezzi dei residenti che dovranno accedere a garage o cortili. Transito consentito a tutti i veicoli nei fine settimana. Una notizia che crea malumori tra gli operatori della via di accesso alla città dal principale ingresso di viale Segni, che pensano essere compromessi gli affari sotto il periodo natalizio

© Riproduzione riservata