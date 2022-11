Ancora una sorpresa al consiglio comunale di Nuoro: nonostante la crisi, l’Amministrazione Soddu riesce a ottenere il via libera dal Consiglio comunale, che approva il Bilancio consolidato con i voti dell’opposizione (presente Viviana Barau del Psd’Az, Pietro Sanna, ex candidato del centrodestra e Angelo Arcadu) che garantiscono il numero legale già in prima seduta, con il bilancio che passa con 11 voti favorevoli e tre astenuti.

Solo Arcadu è uscito dall’aula.

Nessun annuncio invece sulla nuova squadra di governo dopo la crisi aperta dal gruppo di Italia in Comune.

Fabio Ledda

© Riproduzione riservata