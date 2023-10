Ancora un incidente in città e ancora una volta all’origine potrebbe esserci l’eccesso di velocità.

È successo questa mattina a Nuoro, in via Lombardia, dove il conducente di una Lancia Ypsilon, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo la sua corsa vicino al marciapiede.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno.

Secondo il Comando della Polizia Locale, intervenuto sul posto, tra le concause del sinistro ci sarebbe anche l’eccesso di velocità.

