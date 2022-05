Ha perso il controllo del fuoristrada che conduceva finendo sul marciapiede e arrestando la sua corsa con l’auto coricata su un fianco. È successo questa mattina dopo le 9 in via Segni a Nuoro, poco prima della rotatoria di via Mannironi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il nucleo di polizia stradale della Polizia Locale di Nuoro, agli agenti si è presentato un veicolo appoggiato sul fianco sinistro, completamente riverso sul marciapiede comunale.

Fortunatamente nel momento dell’incidente sul marciapiede non transitava nessun pedone, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere disastrose. Il conducente, cittadino nuorese di 37 anni, non ha riportato nessuna ferita.

Ma la sua auto oltre ad uscire malconcia aveva danneggiati i paletti parapedonali e un muretto, per questo il conducente è stato sanzionato, oltre che per la pericolosa conduzione del veicolo, per aver danneggiato l’arredo urbano.

