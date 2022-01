Disperata e sola, non avendo nessuno a cui rivolgersi, ha preso il telefono e ha telefonato alla centrale del vigili. “Ho fame, non ho soldi e non mi sento tanto bene”. E gli agenti senza esitare sono intervenuti per darle una mano.

Protagonista della vicenda, avvenuta a Nuoro, una signora in età avanzata, con qualche malanno.

Nella sua abitazione è arrivata una pattuglia e i vigili, dopo essersi resi conto della situazione di difficoltà vissuta dalla signora, hanno deciso di farle la spesa, per consentirle di avere in casa qualcosa per sfamarsi.

Nella casa è poi arrivata anche la guardia medica, che ha preso in carico la donna per quanto riguarda l’aspetto sanitario.

"La Polizia locale è anche questo – il commento del comandante Gioni Biagioni - siamo vicini ai cittadini ed al loro servizio e i miei agenti, ai quali rivolgo un plauso, ne sono l'esempio. Il caso è stato già segnalato ai servizi sociali del comune di Nuoro”.

