L’unione fa la forza. Anche a Nuoro, dove la collaborazione tra una pattuglia della polizia locale e alcuni cittadini ha scongiurato l’ennesimo incendio.

E’ accaduto in via Redipuglia. Qui i vigili di pattuglia hanno notato del fumo e sono intervenuti subito per domare le fiamme. A dar loro manforte alcuni residenti, che hanno collaborato all’estinzione del rogo, che – fomentato da vento e alta temperatura – rischiava di estendersi, diventando ingovernabile.

“Abbiamo assistito – il commento del sindaco Andrea Soddu - al perfetto esempio di pronto intervento e senso civico. Ringrazio gli agenti della polizia locale e i cittadini che hanno impedito che le fiamme provocassero danni più gravi. Come ho ricordato più volte, i cittadini rappresentano una parte attiva della Protezione civile, forse la più importante, perché vivono direttamente la città e il territorio e grazie al loro impegno e a comportamenti responsabili possono evitare l'insorgere di situazioni di pericolo”.

“Questa è la dimostrazione che la collaborazione tra la Polizia locale e i cittadini esiste”, aggiunge il comandante della Polizia locale e Gioni Biagioni. “La Protezione Civile Comunale e la Polizia Locale - continua -, specialmente in questo periodo, prestano la massima attenzione al fenomeno, attivando tutte le procedure previste dal Piano di Protezione civile. Ricordo - sottolinea Biagioni - che occorre rispettare le indicazioni regionali per la prevenzione incendi che sono contenute nelle norme di comportamento divulgate dalla stessa Regione”.

