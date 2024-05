"Innovazione e sostenibilità per la gestione delle emergenze fitosanitarie" è il tema del primo International Science Day del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari che si terrà domani, 9 maggio, alle 9.30, nel Consorzio Universitario di Nuoro, in via Salaris 18.

L’incontro sarà il primo di una serie di eventi aperti promossi dallo stesso Dipartimento al fine di coinvolgere gli studenti e i cittadini sardi nei dibattiti in corso a livello internazionale su alcuni dei temi di maggiore attualità nel campo dell’agricoltura e dell’ambiente e comunicare i risultati delle ricerche svolte dal Dipartimento insieme ai suoi partner scientifici internazionali.

Verrà approfondita la gestione delle emergenze fitosanitarie che esaminerà, come caso di studio, l’emergenza economica e ambientale delle pullulazioni di locuste, tema molto attuale a livello globale e nella nostra regione viste le infestazioni che si sono verificate recentemente in Sardegna Centrale.

I temi spazieranno dalla lotta alle cavallette in Sardegna nella prima metà del Novecento, con ampio uso di insetticidi convenzionali, alle strategie impiegate attualmente in Asia Centrale; dall’impiego di tecnologie avanzate per il monitoraggio e il controllo fino alla sostenibilità ambientale della lotta chimica condotta su ampia scala e sui rischi correlati.

Parteciperanno al convegno esperti internazionali quali Alexandre Latchininsky, responsabile FAO del gruppo di lavoro per la gestione delle emergenze legate alle locuste; Igor Klein del Centro Aerospaziale Tedesco, coordinatore di un progetto di ricerca che si propone di migliorare le strategie di controllo delle locuste implementando strategie innovative tra cui il telerilevamento, serie temporali di dati satellitari e climatici, e Sistemi Informativi Geografici (GIS); Elena Lazutkaite, ricercatrice indipendente, che affronterà il tema del controllo con insetticidi mediante l’approccio One Health, che integra il benessere umano, animale e ambientale per la gestione di problemi complessi come le invasioni di locuste.

Roberto Pantaleoni dell’Università degli Studi di Sassari, presenterà una approfondita ricerca bibliografica sulle infestazioni di cavallette verificatesi in Sardegna tra il 1900 e il 1949 e dei piani di lotta su vasta scala che coinvolsero migliaia di persone e l’uso di sostanze insetticide particolarmente velenose come l’arsenito di sodio. Paolo Fontana, tecnologo presso la Fondazione Edmund Mach (San Michele all'Adige, TN), esperto di ecologia ed entomologia, illustrerà le specie di cavallette e grilli che in Italia sono in grado di pullulare creando problemi alle colture e agli ecosistemi.

