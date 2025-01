A scuola di sicurezza in montagna. Domenica prossima, a Nuoro, si terrà un evento speciale sul Monte Ortobene, in località Sedda Ortai, organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna insieme al Club Alpino Italiano – Sezione di Nuoro. L’iniziativa, che avrà il patrocinio del Comune di Nuoro e dell’Agenzia Regionale Forestas, si svolgerà in contemporanea con altri eventi in tutta Italia, per sensibilizzare il pubblico sulle buone pratiche per vivere la montagna in sicurezza e consapevolezza.

L’evento, che inizierà alle ore 9 e si concluderà alle 16, offrirà una giornata ricca di attività pratiche e informative. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare cittadini e appassionati di montagna sulla prevenzione degli incidenti e sulle modalità corrette di comportamento in ambienti montani. Un Programma diversificato per tutte le età. La giornata avrà inizio con un’escursione aperta al pubblico, curata dal Club Alpino Italiano di Nuoro, che permetterà ai partecipanti di immergersi nella natura e apprendere le basi della sicurezza in montagna, grazie alla guida esperta degli istruttori.

A seguire, ci sarà un’esibizione delle unità cinofile, che mostreranno le tecniche di ricerca dei dispersi in montagna, un’attività fondamentale nelle operazioni di soccorso in ambienti impervi. I partecipanti potranno anche assistere alla dimostrazione delle tecniche di trasporto delle persone ferite in situazioni di emergenza, operazione complessa che richiede grande esperienza e preparazione. Diversi punti informativi saranno allestiti per mostrare le attrezzature utilizzate dal Soccorso Alpino e Speleologico, dalle corde alle barelle speciali per il trasporto in condizioni difficili. Sarà anche possibile visitare il Centro di Coordinamento Mobile, il mezzo tecnologicamente avanzato in uso al Soccorso, che rappresenta un punto di riferimento nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Inoltre, uno stand dedicato alla centrale operativa Georesq offrirà una panoramica sul funzionamento delle chiamate di soccorso, illustrando come avviene il coordinamento delle operazioni di salvataggio.

Questo evento è una preziosa occasione per tutti coloro che frequentano la montagna, che siano escursionisti, alpinisti o semplici appassionati di natura, di acquisire competenze fondamentali per affrontare la montagna in sicurezza. La giornata, infatti, non è solo una dimostrazione delle capacità e delle attrezzature del Soccorso Alpino, ma anche un’importante occasione di formazione per migliorare la consapevolezza dei rischi e delle precauzioni necessarie. Partecipare all’evento significa imparare a conoscere meglio la montagna e, soprattutto, ad affrontarla con il giusto rispetto e preparazione, per viverla in modo consapevole e sicuro.

L’iniziativa di Nuoro si inserisce in un contesto nazionale che, anno dopo anno, si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza in montagna e a promuovere una cultura della prevenzione. Il Soccorso Alpino e Speleologico, attraverso attività come questa, sottolinea l’importanza di una corretta informazione e di un’adeguata preparazione per ridurre i rischi e garantire interventi tempestivi ed efficaci in caso di emergenza. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’invito a vivere una giornata di formazione e consapevolezza per un’esperienza più sicura e rispettosa della montagna.

