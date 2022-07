Un giallo destinato, almeno per il momento, a restare tale. Ma cui una famiglia non vuole rassegnarsi.

Era l’11 luglio 2013 quando la ex professoressa Irene Cristinzio, 64 anni, scompariva senza lasciare alcuna traccia a Orosei. Uscita di casa la mattina, come faceva spessissimo, per fare jogging, non ha mai più fatto ritorno.

Una donna brillante, attiva e dinamica, legatissima al marito e ai tre figli, che mai avrebbe potuto allontanarsi senza una spiegazione, o almeno questo è quanto ritiene chi le era accanto.

Oggi, a distanza di nove anni, un nuovo ricordo struggente e un appello è quanto diffuso dai figli, che mai si sono rassegnati a scoprire la verità dietro la sparizione della madre, tramite la pagina social “Ritroviamo Irene”.

"Siamo qui Mamma, sempre qui, ad aspettarti – scrivono i suoi cari – E sono nove anni, senza te, Mamma. Sono tanti a guardarli tutti in fila, sono stati difficili, strazianti. Nove anni di attesa. Nove anni di domande. Nove anni di lacrime. Nove anni di incredulità. Nove anni senza respirare. Ma noi ci siamo, Mamma, non siamo soli e siamo in tanti, ad aspettarti e ad aspettare di sapere di quella mattina di un'estate che non potremo mai dimenticare”.

"La vogliamo conoscere la verità – prosegue ancora il messaggio – e chiediamo rispetto per questo dolore, aiuto per le risposte che non sono arrivate. Se qualcuno ancora può, chiediamo con il cuore in mano, di rompere questo silenzio profondo nove anni”.

