Al via domani sera la prima rassegna dell'organetto e di ballo cantato. Dieci giovani suonatori di organetto si confronteranno in piazza, a Noragugume, per accompagnare i balli sardi e i cantadores, in una manifestazione originale, inserita a pieno titolo nei festeggiamenti in onore di San Giacomo.

"Ballade cun nois" è il titolo dell’evento che vedrà protagonisti, oltre ai suonatori di organetto, anche i cantadores e soprattutto i ballerini esperti, che vogliono cimentarsi nei primi passi dei balli più famosi. «Il ballo non è solo gioia e allegri a- dice la sindaca Rita Zaru - ma è soprattutto unione ed inclusione. Il ballo è una delle più alte e antiche espressioni artistiche della nostra Isola a cui Noragugume non può rinunciare».

L'appuntamento domani sera è alle 22.30. Si esibiranno gli organettisti Fabrizio Madeddu, Maria Antonietta Bosu, Lorenzo Chessa, Davide Caddeo, Giovannino Pisu, Nicola Goddi, Martino Deluigi, Francesco Demontis, Giovanni Boeddu e Riccardo Soro. Accompagneranno, assieme alla chitarra di Paolo Senas, i cantadores Fabio Puddu e Giovanni Magrini.

