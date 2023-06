Nell'ambito della giornata mondiale mondiale del rifugiato, domenica 25 giugno prossimo a Noragugume si svolgerà in piazza una manifestazione con musiche e danze, in un viaggio sonoro di conoscenza e dialogo tra culture che si intrecciano.

Tutto si concluderà con una cena collettiva, dove ognuno può portare in dono cibo, bevande, vino, il pane e il formaggio del territorio e quanto altro. Tutto sarà poi offerto dall'amministrazione comunale ai partecipanti. La parola d'ordine è "Accogliamo".

«Si tratta di un’esperienza di integrazione - dice la sindaca Rita Zaru - per sostenere l'accoglienza diffusa sul territorio, finalizzata all'inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in occasione della giornata mondiale e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni».

La manifestazione è in programma a partire dalle 18.

Condurrà la serata di danze e suoni Gerardo Ferrara. Saranno esposti e messi in vendita vari lavori realizzati proprio dai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

In apertura della serata ci saranno i saluti dei rappresentanti dei progetti Sai dell'Unione dei Comuni del Marghine e del Progetto Sai del Comune di Austis. Alla manifestazione sarà presente Elisabetta Dessì, coordinatrice dei progetti.

