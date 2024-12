Nuoro più viva che mai e con un Capodanno arricchito dalla presenza di Giusy Ferreri e Dj Matrix. Il 22 sera al Ten concerto dei Neri per caso. Non solo, tre importanti opere di Francesco Ciusa torneranno in città, nel museo della Ceramica; prorogata la mostra del Gruppo Grotte Nuorese al museo archeologico Asproni.

Dopo un Autunno in Barbagia di successo con un incremento dei visitatori anche nei musei - al museo archeologico ingressi quadruplicati e museo del Costume +30 per cento dei biglietti staccati - ora arriva "Tempus de Nadale 2024", un Natale corale tra cultura, tradizione e innovazione. Da domani al 9 gennaio numerosi appuntamenti attenderanno cittadini e non in vista del Natale, grazie alla collaborazione con istituzioni, associazioni e importanti partner finanziatori quali la Regione Sardegna e la Camera di Commercio di Nuoro. Attive le realtà del territorio, dal museo archeologico, all'Isre e al Ten con mostre, laboratori e proiezioni, mentre il Centro Commerciale Naturale Corso Garibaldi organizzerà mercatini, concerti, spettacoli itineranti, coro Gospel e zampognari. Le associazioni culturali Nugoresas, I Cantori di Via Majore, il Coro Ortobene, Tundu su ballu, Amici del Folklore, coro Bendas, A Nobas, Pro Loco, Musica sarda, Diapason e Intermezzo arricchiranno il calendario con concerti, animazioni e tradizioni popolari, mercatini, villaggio di Babbo Natale e attività di intrattenimento per la Befana. Le scuole di musica "S. Satta" e "A. Chironi" offriranno concerti e passeggiate musicali. Attivi anche i singoli quartieri e progetti specializzati come Nuoro Family.

«Dalle ottime collaborazioni nascono sempre ottimi risultati - dice il commissario del Comune Giovanni Pirisi -. L'impegno, anche per quanto riguarda gli addobbi, è reso possibile grazie alla forte sinergia e alle risorse finanziate con la Camera di commercio di Nuoro». Gli fanno eco il presidente Isre Stefano Lavra e il direttore del museo Asproni Antonio Cosseddu che affermano: «Un dialogo continuo, che valorizza il nostro patrimonio e l'offerta per la comunità. Continueremo su questa linea anche in futuro».

IL PROGRAMMA

Nel dettaglio, il programma prevede per domani alle 16 nel piazzale delle Grazie un'attività di animazione per bambini con elfi e mascotte natalizie dal titolo "Meet Mascotte", al Corso Garibaldi passeggiate musicali. Il 7 alle 15 Babbo Natale a Santu Predu dell'associazione culturale Nugoresas. L'8 alle 17 al museo del Costume la rassegna "Psicogenesi. La maschera e l'ombra". Il giorno dopo alle 18 appuntamento al Corso per varie performance artistiche e musiche live, plugged e unplugged, organizzate dal Centro commerciale naturale. Il 10 nell'auditorium Lilliu giornata deleddiana con Dino Manca e Enrico Pau, e di sera di nuovo al Corso Garibaldi con il Ccn; una serata che si ripeterà anche dall'11 al 29. Mentre il 12 mattina, sempre all'auditorium Lilliu, si terrà un convegno di studi sull’approfondimento e promozione per la tutela e salvaguardia dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna. I convegni si susseguiranno all'auditorium Lilliu sino a gennaio. Il 14 e il 15 i cori faranno tappa alla chiesa del Rosario. Il 16 spazio a "Incanto di Natale". Musica e concerti accompagneranno i cittadini e le famiglie per tutto dicembre, anche negli spazi culturali come il Ten. Il 20 nel museo della Ceramica arriveranno tre opere di Francesco Ciusa (Il dormiente del 1909, La campana del 1923, Il busto di Satta del 1930). Il 24 brindisi di mezzanotte nei bar della Via Majore. Il 28 alle 20 concerto alle Grazie con Diapason. Il 31 il grande concerto di Capodanno con Giusi Ferreri e Dj Matrix. Il 3 gennaio alle 10 laboratorio didattico per le famiglie al museo archeologico che proroga la mostra in corso del Gruppo Grotte Nuorese. Il 6 attività di animazione per i bambini in occasione dell'Epifania a cura della Pro Loco cittadina e dell'associazione Musica sarda. Mostre temporanee al museo archeologico, Ten, museo del Costume e museo della Ceramica.

