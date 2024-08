I comitati che si oppongono all’assalto eolico in Sardegna in prima linea anche alla Festa del Redentore di Nuoro.

Per far sentire la propria voce gli attivisti anti-speculazione hanno mostrato striscioni e cartelli durante l’affollata sfilata in abiti tradizionali che ha percorso le vie della città. “Nuova colonizzazione? No grazie” e “Non esistono aree idonee” alcuni dei messaggi mostrati lungo il percorso. Un modo per tenere alta l’attenzione sul tema e sensibilizzare le migliaia di persone presenti, tra residenti e turisti.

Intanto, anche oggi, domenica, prosegue nei banchetti allestiti in molti Comuni la raccolta firme per la legge “Pratobello 24”, che mira proprio a fermare i maxi-progetti per le rinnovabili che minacciano la Sardegna.

(Unioneonline)

Nuoro, le immagini della Festa del Redentore (G.Locci):

Colori e musica a Nuoro per la tradizionale sfilata in abiti tradizionali della Festa del Redentore

