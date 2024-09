“No alla violenza sulle donne”. È il messaggio che Maria Giuseppina Massetti e Martina Gleboni, due delle vittime della strage di Nuoro di stamattina, avevano condiviso su Facebook aderendo a una campagna di sensibilizzazione di ActionAid. Madre e figlia assieme, in una foto pubblicata sui social, con lo slogan dell’iniziativa.

Entrambe sono state uccise stamattina da Roberto Gleboni, padre della venticinquenne e marito della quarantatreenne, nella strage di via Ichnusa. L’autore della furia omicida, in aggiunta, ha colpito anche gli altri due figli di quattordici (non in pericolo di vita) e dieci anni (in ospedale in condizioni disperate), così come il vicino di casa Paolo Sanna (ricoverato al San Francesco), per poi spostarsi in via Gonario Pinna dove ha aggredito la madre, Maria Esterina Riccardi a sua volta ferita gravemente, prima di togliersi la vita.

Non risultano precedenti segnalazioni o denunce di violenze, con la figlia Martina che – nel 2022 – aveva dedicato la laurea al padre: «L’amore più grande della mia vita».

