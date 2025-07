Un forte odore di marijuana, proveniente da un edificio all’apparenza disabitato in centro a Desulo. Lo hanno sentito i carabinieri della stazione locale, liberi dal servizio, e sono intervenuti per un controllo che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un trentenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio dello scorso 29 giugno. L’arrestato è stato scoperto mentre manipolava una grossa quantità di droga, separando le infiorescenze dagli steli. La successiva perquisizione, estesa a un locale vicino, ha permesso di trovare cinque sacchi contenenti marijuana, per un peso complessivo di oltre 29 chilogrammi e 1.730 euro in contanti, di cui l’arrestato non ha giustificato la provenienza.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari e, dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

(Unioneonline)

