Hanno piazzato una carica esplosiva per aprire la cassaforte, ma sembrerebbe che il colpo sia fallito. Assalto nella notte al supermercato Eurospin di Tossilo. I malviventi hanno agito sulla falsa riga del tentato furto al bancomat di Lei, qualche mese fa.

I malviventi hanno agito subito dopo le 2 del mattino. Hanno prima disseminato di chiodi la strada e il piazzale antistante il supermercato, mettendo anche delle catene, probabilmente per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine e della sorveglianza.

All'interno, negli uffici hanno messo una carica di esplosivo per scardinare la cassaforte, che è stata aperta, ma non sarebbero riusciti a portare via l'incasso della giornata. Subito è scattato l'allarme. I malviventi sono fuggiti pare senza il bottino.

Sul posto, subito dopo le 2.30, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Macomer e gli addetti alla sorveglianza.

Il supermercato, frequentato dall'intero territorio, a pochi metri dalla 131, stamattina è rimasto chiuso. Si fa l'inventario e si cerca di capire se siano state rubate delle cose esposte sugli scaffali.

