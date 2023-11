Nasce a Nuoro, ma si occuperà anche del territorio provinciale, un nuovo circolo tematico del Partito Democratico: “L’Isola che non c’è”. Uno spazio di aggregazione e approfondimento per coinvolgere e allargare la partecipazione, non solo ad iscritte ed iscritti, ma anche ad elettrici ed elettori della sinistra nuorese.

«Viviamo tempi difficili – si legge nella nota diffusa dai promotori - che hanno avuto impatti devastanti sulla società e i nostri territori: prima la recessione economica, poi la pandemia, ora la guerra. Le nostre comunità sono sempre più povere e in difficoltà. Manca una bussola, che ci aiuti a comprendere il presente e pensare il futuro. “L’Isola che non c’è” nasce con questo scopo: cercare la bussola e tracciare una rotta. Sarà un circolo tematico del Partito Democratico di Nuoro, uno spazio aperto in cui parlare di futuro. Futuro inteso come ricerca di un nuovo modello di sviluppo per un mondo più giusto e sostenibile».

Il circolo darà centralità al dibattito su tematiche mia risolte e da anni al centro del dibattito sociale e politico, come lo spopolamento e aree Interne, Pnrr, transizione ecologica ed energia, diritti, salute e cura in tutte le loro accezioni. Verranno sperimentate nuove forme di partecipazione attiva, alla costante ricerca di idee e proposte per la città di Nuoro, il suo territorio e la Sardegna intera. Il Partito Democratico da qualche mese, con la guida di Elly Schlein - prosegue la nota -, sta spalancando porte e finestre a cittadine e cittadini. Vogliamo portare anche qui, l’entusiasmo e la vicinanza alle persone che stiamo vedendo in altre parti del Paese».

