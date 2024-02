l’arresto

Mamoiada, nuovo capitolo della faida: catturato Fabio Delogu per il tentato omicidio di Albino Sella, era latitante da un anno

Rintracciato dai carabinieri in una zona impervia di campagna. A Sella fu ucciso il fratello nel 2008, e ora si trova in carcere per il tentato omicidio di Antonio Deiana