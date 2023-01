Torna la luce nei paesi montani del Nuorese.

Sono stati infatti risolti definitivamente i blackout che si sono verificati negli ultimi due giorni a causa delle copiose nevicate che hanno abbattuto i cavi dell'alta tensione.

In particolare, l’energia elettrica è tornata nel quartiere di Asuai a Desulo e per le 42 utenze di Seulo rimaste senza corrente dall'alba di venerdì, tra cui anche alcuni agriturismi.

Permangono invece i disagi sulle strade ghiacciate. Come a Ussassai, in Ogliastra.

«Siamo senza mezzi spargisale perché ogni anno a ottobre i mezzi della protezione civile li portano in altri paesi», spiega il sindaco Chicco Usai. Aggiungendo: «In questi giorni siamo riusciti a liberare le strade dalla neve solo con i mezzi di Forestas e della compagnia barracellare. Ieri mattina abbiamo avuto difficoltà a percorrere la strada che porta alla struttura sanitaria Antes e abbiamo dovuto procedere noi con i sacchi di sale perché non abbiamo altri mezzi».

Anche il sindaco di Seulo si lamenta perché mancano i mezzi per liberare le strade di campagna: «Abbiamo difficoltà a liberare le strade per far passare gli allevatori» dice il primo cittadino Enrico Murgia. «Stiamo però cercando di far arrivare qualche mezzo per spargere il sale e per evitare che si creino problemi con il ghiaccio».

Nella polemica sui blackout e disagi nel Nuorese è intervenuto anche il deputato del Pd Silvio Lai, che ha annunciato una interrogazione parlamentare al Governo.

