La neve è tornata a cadere sui monti del Nuorese, mentre per ora in Sardegna niente fiocchi a quote più basse.

Ieri sera si sono registrate mareggiate sulle coste occidentali dell’Isola insieme a piogge e temporali, oggi una coltre bianca copre le zone oltre i mille metri, i monti di Fonni e Desulo, dove le temperature sono scese fino a zero gradi. Niente invece nei centri abitati ma questa sera potrebbe verificarsi anche lì qualche nevicata.

Al momento non vengono segnalati disagi nella circolazione stradale.

Dalle previsioni dei meteorologi dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature oggi nel Nuorese si attesteranno tra zero e 4 gradi, mentre domani tenderanno ad abbassarsi tra zero e meno 1, e per tutta la giornata sono previste piogge miste a neve.

