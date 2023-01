La perturbazione nevosa da tempo prevista per la seconda metà di gennaio è effettivamente arrivata sul Gennargentu. Nonostante fosse attesa anche nei centri abitati e, in generale, a bassa quota, per adesso un bel manto bianco si è steso oltre i 1200 metri d’altezza, imbiancando le strade che collegano alcuni paesi di montagna. A Desulo, infatti, lo spazzaneve è in azione dalle 5.30 del mattino, per sgomberare la Desulo-Fonni, dove, soprattutto a livello del passo di Tascusì (1245 s.l.m.), si sono già depositati alcuni centimetri di neve.

Anche se nei centri abitati per questa stagione invernale non si è ancora visto un fiocco, Desulo e Fonni stamattina, al primo spostarsi delle nuvole, possono ammirare le cime innevate.

Per adesso nei paesi della Barbagia-Mandrolisai continua a piovere, ma l’aria gelida e le temperature bassissime (una minima di 0,6 a Su Separadorgiu, Fonni, e -0,3 a Su Filariu, Desulo, secondo i dati di Sardegna Clima APS) fanno ben sperare in più cospicue nevicate, previste a bassa quota da tutte le stazioni meteo per domani e, soprattutto, venerdì.

