E' denominato "Effetto Domino", l'originale progetto della cooperativa Progetto H, pensato e diventato realtà, per accompagnare i giovani con autismo e disabilità intellettiva di grado lieve verso una maggiore autonomia nella vita quotidiana. Sara Sedda, presidente della storica cooperativa, nata 43 anni fa, per l'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità, lo spiega a chiare lettere: "Abbiamo voluto costruire nella nostra sede uno spazio il più possibile accogliente, un vero e proprio appartamento didattico dove le persone possano sperimentare le attività quotidiane e acquisire strumenti utili per conquistare e mantenere la propria autonomia". Quello che viene definito l'appartamento didattico, è stato creato all'interno della struttura di via Lussu, pensato come un ambiente reale di vita domestica, dove i partecipanti possono esercitarsi nelle attività che scandiscono la quotidianità, dalla cucina alla gestione della casa. Maria Murgia, responsabile del progetto spiega: "Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, principalmente nelle ore del mattino, e ha già coinvolto un primo gruppo di giovani. I partecipanti imparano a gestire diverse attività domestiche, quale le pulizie della casa, rifare il letto, utilizzare la lavatrice e gestire il bucato, cucinare e preparare ricette semplici. L’obiettivo è costruire competenze utili nella vita di tutti i giorni".

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