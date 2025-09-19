Un piccola esplosione, avvenuta oltre un mese va, aveva rallentato e bloccato le attività di collaudo del nuovo termovalorizzatore di Tossilo.

Ora la situazione è tornata quasi alla normalità e la settimana prossima riprenderanno le operazione con le prove di accensione degli impianti. Tutto è stato rimesso in condizioni di poter accendere i nuovi impianti, quindi iniziare a bruciare i rifiuti provenienti da 147 comuni del centro nord Sardegna.

«La settimana prossima - dice il presidente della Tossilo Spa, Mario Zacchino - ci saranno degli incontri operativi per la ripresa dei collaudi e dell'attività rifiuti».

Questo significa che presto inizierà la fase finale del collaudo tecnico, che culminerà con la messa in esercizio e l'avvio operativo dell'impianto per il trattamento dei rifiuti. Nelle ultime settimane c'è stata una verifica legata al corretto funzionamento degli impianti, che dovranno funzionare nella massima sicurezza.

Dopo la riunione della prossima settimana, nel termovalorizzatore saranno introdotti i rifiuti che arrivano da mezza Sardegna. La ripresa delle operazioni di collaudo indica che l'impianto è quasi pronto per l'entrata in servizio.

«Se tutto dovesse procedere bene - dice Zacchino - entro il mese di ottobre dovremmo avere un impianto funzionante e partire a pieno regime, speriamo entro quest'anno».

