Ancora un successo per il giovane arciere di Macomer, Samuele Bonelli, di appena 14 anni, già reduce dell'ottimo terzo posto conquistato agli inizi di settembre, ai campionati italiani 3D, che si sono svolti a Polino, in provincia di Terni. Lo scorso fine settimana, Samuele Bonelli ha partecipato, a Città del Pieve, alla 56esima edizione dei campionati italiani di tiro con l'arco, specialità Hunter & Field, disciplina denominata anche tiro di campagna, poichè si svolge in scenari naturali, con bersagli a distanze note (Field) o sconosciute (Hunter).

Samuele Bonelli, tesserato con gli Arcieri Galluresi, ha ottenuto in Umbria un altra medaglia di bronzo nella categoria Ragazzi Arco Nudo, totalizzando 261 punti, fornendo una bella prestazione, nonostante un inconveniente tecnico che ne ha condizionato l'ultima parte di gara. Il giovane arciere ha quindi concluso la stagione estiva, riportando nel solo mese di settembre la vittoria di due campionati regionali, (Longbow U20 e Hunter & Field classe ragazzi) e ben due medaglie di bronzo ai campionati Italiani delle due iscipline.

