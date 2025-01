Erano attesi da cinque anni. I cantieri verdi, infatti, erano stati sospesi il 2020, poiché il Comune di Macomer aveva perso il finanziamento regionale per l'annualità 2019. In quella circostanza c'era stata una forte polemica per le presunte negligenze della giunta comunale, allora capeggiata dal sindaco Antonio Succu, proprio sulla richiesta dei finanziamenti regionali. Ora si riparte, poiché i cantieri verdi costituiscono una importante valvola di sfogo per l'occupazione e per l'ambiente.

Da quando sono stati istituiti, infatti, hanno sempre rappresentato una vera boccata di ossigeno per chi vive una difficoltà lavorativa ed economica. Una ripresa, però, più ridotta rispetto al passato.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 210 mila euro, che consentirà l'assunzione di 9 operai. I primi cinque saranno assunti nell'immediato, con i cantieri che partiranno i primi di marzo.

Lo stesso municipio comunica che i candidati alla selezione, posizionati nella graduatoria approvata dall'Aspal, sono convocati per la prova di idoneità non più il 14 di gennaio visto che, per motivi organizzativi, la data di convocazione è stata rettificata.

La prova per l'assunzione di cinque braccianti agricoli è stata quindi fissata per il 22 gennaio alle 9.30 nel centro polifunzionale di Bonu Trau.

Assieme ai finanziamenti per i Cantieri Verdi, il Comune ha ottenuto anche un finanziamento di 364 mila euro col progetto Lavoras.

«Siamo ripartiti, recuperando questo importante finanziamento, anche se - dice l'assessore all'ambiente Toto Listo - evidentemente non sono gli stessi finanziamenti del passato. Sono fondi però sempre importanti per un centro come il nostro, dove anche un solo posto di lavoro diventa prezioso».

I braccianti agricoli che saranno selezionati nelle prove del 22 gennaio inizieranno a lavorare già dai primi di marzo, con i cantieri che saranno attivati in particolare sul monte di Sant'Antonio.

Per la selezione i concorrenti dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento e, per motivi di sicurezza, dovranno preferibilmente essere muniti di scarpe antinfortunistiche.

© Riproduzione riservata