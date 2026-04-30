La Pro Loco si rinnova, con l'ingresso di nuove energie giovanili e guarda al futuro. Un rinnovamento che rappresenta un momento chiave per la valorizzazione del territorio, quindi con la promozione turistica locale, ma soprattutto con la gestione di un patrimonio culturale importante e con l'allestimento di un programma alquanto ambizioso. Circa 130 soci effettivi hanno contribuito a dare una svolta storica, con le elezioni del nuovo direttivo, composto prevalentemente da giovani. A guidare il sodalizio, con la carica di presidente, è però un "veterano", Tinuccio Sannitu, sempre presente nell'associazione dal lontano 1999, che si presenta con un bagaglio di esperienze importante. Sannitu viene quindi affiancato dall'entusiasmo di nuove leve, a partire dalla vice presidente, Roberta Cugusi, poi ancora dalla segretaria, Rita Farina e dal tesoriere, Fabio Porru. Altri tre giovani svolgeranno il ruolo di consiglieri, ma con incarichi attivi, tra cui la giovanissima Sara Virdis, oltre a Christian Coghe e Gianmarco Oggianu. Un'unione che garantisce la continuità delle tradizioni locali con uno sguardo rivolto al futuro. Il programma del nuovo direttivo è in fase di realizzazione, ma intanto l'associazione ha ricevuto un importante incarico dal Comune, con la collaborazione nello svolgimento dell'imminente mostra degli ovini e dell'agroalimentare, in programma dall'otto al dieci maggio.

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