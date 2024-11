E' stata riaperta al pubblico l'originale mostra, dedicata ai primi 70 anni della televisione, con “scatole di luce”, allestita nel piano superiore del centro intermodale passeggeri. La mostra è curata e ideata dall'associazione culturale Maart Cty Heart, dove sono esposti circa 150 apparecchi tv, (il più vecchio è risalente a 68 anni fa, un Allocchio Bacchini), provenienti da tutta la penisola, più vari apparecchi radiofonici e hi fi. Per la sua originalità si tratta indubbiamente dell’unica mostra del genere in tutta Italia. Si tratta di un viaggio entusiasmante, lungo 70 anni, che tratta la storia della televisione, con la trasformazione della cultura e delle abitudini degli italiani. Sono esposti apparecchi televisivi e la loro evoluzione lungo i 70 anni, ma anche apparecchi radiofonici, registratori a bobine e cassette, videoproiettori e altro.

"Questo autunno inizieremo a lavorare per rendere la mostra multimediale e creare un percorso audio visivo che coinvolga ancor di più i visitatori, in grado di trasportare i tutti tra questi 70 anni di vita, dalle prime pionieristiche trasmissioni degli anni 50 e 60, fino ai giorni nostri- dice Marco Benevole, presidente dell'associazione Maart City Heart, ideatore e organizzatore della mostra- all’interno anche i primi videogiochi dell’inizio degli anni 80 e un istallazione di video mapping. Da gennaio partirà anche un micro video festival ispirato alla musica elettronica. Oltre al design classico degli apparecchi Tv, mutato e stravolto prima dai designer degli anni 60 e 70 con l’uso della plastica e poi dall’avvento della tecnologia led e digitale, si racconterà di quanto questa “scatola di luce “ si sia adatta al tempo che passa, influenzando e modificando la nostra cultura e il nostro modo di vivere". Marco Benevole ha fatto una ricerca certosina in tutta Italia, per recuperare quanto esiste dei primi apparecchi tv e come si sono evoluti. Nella mostra al primo piano del centro intermodale passeggeri c'è tutto, con la tecnologia che si è evoluta. In esposizione anche un apparecchio tv recuperato a Macomer, risalente alla fine degli anni cinquanta, messa a disposizione da Francesco Albano, erede della famiglia dei primi industriali del formaggio a Macomer, che tra la fine dell'ottocento e fino al 1978, operavano nei caseifici di via Sulis, che si affacciano nella vallata di S'Adde. La mostra sarà aperta dal lunedì al Venerdì dalle ore 16 alle ore 19, mentre il sabato e la domenica aprirà su prenotazione.

