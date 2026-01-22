Il Comune di Macomer avvia una importante iniziativa per risolvere criticità storiche e creare una cittadina moderna ed efficiente, attraverso una rimodulazione della toponomastica. Anche se cala il numero degli abitanti, Macomer cresce dal punto di vista urbanistico. Una situazione che impone quindi una modifica sulla toponomastica, a fronte della crescente uso della spesa on line, ma anche per altri importanti esigenze, tendente a migliorare le banche dati a disposizione del Comune, quindi a rendere più efficiente la gestione della macchina pubblica.

Danilo Masala, assessore ai Lavori pubblici: «Negli ultimi 30 anni, anche se c'è stato un notevole calo del numero di abitanti, la cittadina è invece cresciuta dal punto di vista abitativo, con nuove vie e cambiamenti notevoli nella toponomastica. Ci sono molte lacune, perché finora non si era ancora provveduto a fare i dovuti aggiornamenti. Lo stiamo facendo adesso, dando l'incarico a una ditta specializzata, che provvederà a riformare l'intero sistema delle vie e numeri civici, adeguandolo alle esigenze dei cittadini, ma anche alla tecnologia».

A partire da lunedì, si darà il via ad una revisione generale della toponomastica e della numerazione civica, con attività di rilievo degli immobili per aggiornare le banche dati e migliorare l'efficienza dei servizi, inclusi quelli di emergenza e spedizioni. Saranno quindi effettuate attività di rilievo delle abitazioni e di tutti i fabbricati presenti nel territorio comunale. Operazioni utili al Comune, ma anche alla comunità, perché questo progetto permetterà di riordinare tutto, quindi individuare con esattezza via e numero civico ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità (pronto soccorso, poste, corrieri), di raggiungere più velocemente e con precisione l’immobile ricercato. Le operazioni inizieranno lunedì prossimo.

