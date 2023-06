Niente polemiche. Niente scontri. Niente veleni. C'è invece tanta volontà di cambiamento, sia nella maggioranza e anche tra le minoranze, nel consiglio comunale di Macomer che si è riunito per la prima volta ieri sera.

Niente dichiarazioni programmatiche (il sindaco ha annunciato che le farà alla prossima riunione del consiglio comunale), ma è stata presentata la nuova giunta, considerata rivoluzionaria rispetto al passato.

Una riunione, quella di ieri sera, alla quale ha assistito il pubblico delle grandi occasioni, tra cui il parroco, Padre Andrea Rossi, il sindaco di Bosa, Piero Franco Casula, quello di Sindia, Franco Scanu, quasi per rimarcare la necessità di procedere uniti in un territorio devastato dalla crisi.

Il sindaco neo eletto, Riccardo Uda (Macomer Civica), ha quindi presentato l'esecutivo. Nel rispetto del principio parità di genere, Maria Luisa Muzzu è la vice sindaco, con delega ai servizi sociali, politiche educative e pubblica istruzione. Mariano Barria (sport e impiantistica sportiva), Fabiana Cugusi, la più giovane del consiglio comunale (Cultura e spettacolo, patrimonio identitario, beni culturali, grandi eventi, turismo, promozioni del territorio, politiche giovanili), Aldo Demontis (lavori pubblici e manutenzione, viabilità e trasporti). Toto Listo, Ambiente, decoro urbano, verde pubblico, protezione civile, benessere animale e randagismo, patrimonio rurale, boschivo e cittadino). Anche se non compare in giunta, Teresa Bucciarelli, la più votata in assoluto, ha scelto di non sottrarre tempo prezioso alla sua attività professionale di medicina generale. Le è stata quindi conferita una delega speciale in materia di rapporti con le famiglie.

Al sindaco le competenze riguardanti bilancio e programmazione, personale, industria e artigianato. Ieri sono stati nominati anche i presidenti della commissione elettorale, con due esponenti della maggioranza (Maurizio Muzzu e Rita Atzori) e uno della minoranza, Antonio Succu. I supplenti sono Danilo Masala e Federico Castori per la maggioranza e Gianfranco Congiu per la minoranza.

Nominati inoltre i capi gruppo. Per la maggioranza è stato eletto Federico Castori, per il gruppo di minoranza “Rossana Sindaca” la stessa Rossana Ledda e per Macomer 2030 Luca Pirisi.

È seguito un interessante dibattito, che entrerà però nel vivo già nella prossima riunione del consiglio comunale.

