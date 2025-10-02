Quattro alunni dell'istituto scolastico "Giannino Caria" hanno conquistato la medaglia di bronzo al trofeo Coni 2025, partecipando, assieme ad altri quindici ragazzi, alla manifestazione che si è svolta Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, la scorsa settimana, guidati dal maestro Daniele Muretti.

I quattro ragazzi, Andrea Succu, Andrea Marredda (unica ragazza), Massimo Uda e Nicolò Murgia, che durante lo scorso anno scolastico hanno frequentato le lezioni del progetto "Biliardo & Scuola" con risultati particolarmente incoraggianti, sono stati selezionati dagli istruttori federali dell'Accademia del Biliardo di Macomer per partecipare al Trofeo CONI 2025 in rappresentanza della Regione Sardegna.

Il progetto "Biliardo & Scuola", che si rinnoverà anche per questo anno scolastico, è promosso dalla FISBB e portato avanti grazie alla collaborazione tra l'Accademia del Biliardo di Macomer e l'Istituto Comprensivo Caria.

"Il progetto - spiega una nota dell'istituto - ha tra i suoi obiettivi il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche, delle discipline motorie, dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo".

Gli alunni coinvolti hanno partecipato con entusiasmo alle lezioni, tra cui anche i vincitori che, durante i tre giorni di gare del Trofeo CONI, a Lignano Sabbiadoro, sono riusciti a salire sul podio conquistando la medaglia di bronzo.

