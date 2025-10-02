Macomer, medaglia di bronzo per quattro alunni della scuola "G.Caria" al trofeo Coni in rappresentanza della SardegnaIl progetto "Biliardo & Scuola", che si rinnoverà anche per questo anno scolastico, è promosso dalla FISBB
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quattro alunni dell'istituto scolastico "Giannino Caria" hanno conquistato la medaglia di bronzo al trofeo Coni 2025, partecipando, assieme ad altri quindici ragazzi, alla manifestazione che si è svolta Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, la scorsa settimana, guidati dal maestro Daniele Muretti.
I quattro ragazzi, Andrea Succu, Andrea Marredda (unica ragazza), Massimo Uda e Nicolò Murgia, che durante lo scorso anno scolastico hanno frequentato le lezioni del progetto "Biliardo & Scuola" con risultati particolarmente incoraggianti, sono stati selezionati dagli istruttori federali dell'Accademia del Biliardo di Macomer per partecipare al Trofeo CONI 2025 in rappresentanza della Regione Sardegna.
Il progetto "Biliardo & Scuola", che si rinnoverà anche per questo anno scolastico, è promosso dalla FISBB e portato avanti grazie alla collaborazione tra l'Accademia del Biliardo di Macomer e l'Istituto Comprensivo Caria.
"Il progetto - spiega una nota dell'istituto - ha tra i suoi obiettivi il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche, delle discipline motorie, dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo".
Gli alunni coinvolti hanno partecipato con entusiasmo alle lezioni, tra cui anche i vincitori che, durante i tre giorni di gare del Trofeo CONI, a Lignano Sabbiadoro, sono riusciti a salire sul podio conquistando la medaglia di bronzo.