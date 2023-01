Il Liceo Galilei di Macomer promotore dell’educazione interculturale, dell’apertura delle scuole al mondo, dell’unione fra popoli e del dialogo. Anche quest’anno infatti, l’Istituto partecipa al progetto “Adotta un ambasciata”, che coinvolge studenti e insegnanti in una serie di attività sull’internazionalizzazione e l’interculturalità.

Protagonisti questa mattina i ragazzi della classe terza A dello scientifico, che hanno ospitato l’ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, Shameem Ahsan. «Quando all’ambasciatore è stato proposto il gemellaggio con una scuola italiana, -racconta la dirigente scolastica Gavina Cappai - lui ha accettato a patto che fosse una scuola della Sardegna. E noi siamo onorati di averlo accolto».

Un progetto importante che contribuisce a promuovere la “diversità come valore aggiunto”, per l’ambasciatore: «Un’iniziativa – ha detto durante l’incontro a scuola - che maggiormente unisce Bangladesh e Italia, da sempre amici. E' possibile in futuro organizzare un incontro tra i giovani dei due Paesi». Emozionatissimi gli studenti: «Incontrare personalità tanto importanti – affermano - è un’esperienza forte, anche se non è la prima volta che la scuola organizza eventi simili. Questo progetto ci consente di prepararci alla vita, di aprirci al mondo e di migliorare la pratica dell'inglese. Dopo Egitto, Honduras e Filippine, quest’anno rappresenteremo il Bangladesh nella seduta simulata dell’ONU, che si terrà a maggio a Roma e nella stessa settimana incontreremo nuovamente l’ambasciatore nella sua sede».

