La polizia locale si riorganizza per rispondere meglio alle esigenze della cittadina. In base alle indicazioni del consiglio comunale, si muovono i primi passi. Si parte con una nuova nomina. L’Assistente superiore, Salvatore Mura, è stato nominato vicecomandante del servizio.

Lo ha nominato nei giorni scorsi il Comandante, Alessandro Corrias, a seguito della recente approvazione del regolamento del corpo da parte del consiglio comunale.

«Un passaggio - precisa Alessandro Corrias - che mi ha consentito di definire meglio la presenza nel territorio della Polizia Locale secondo gli indirizzi programmatici dell’amministrazione comunale. La nomina del Vice Comandante e la nuova organizzazione interna del Servizio è in linea con il perseguimento dei principi di efficacia ed efficienza».

Il sindaco Riccardo Uda aggiunge: «Questo importante passaggio avviene dopo appena due anni dalla presa in carico da parte del Comune di Macomer del servizio di Polizia Locale precedentemente in capo all’Unione dei Comuni».

Una decisione fortemente voluta dall'amministrazione comunale, che ha dato immediatamente importanti risultati in tema di gestione del traffico cittadino, di controllo del territorio, di contrasto dei reati ambientali, di lotta al randagismo e di crescita dell’intero settore attraverso un’attenta attività di formazione del personale. Col riassetto del servizio, l’organizzazione si perfeziona attraverso incarichi di responsabilità di procedimento che, alla doverosa divisione tra servizi interni ed esterni di polizia stradale, opera anche su tre aree tematiche e operative.

