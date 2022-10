Stop alle perdite d'acqua nella rete idrica cittadina di Macomer. Abbanoa, infatti, sta procedendo con un nuovo intervento per la modernizzazione della rete idrica.

Con un investimento che vale 340mila euro si procederà nell'immediato con la gara d'appalto per la realizzazione di nuove reti idriche in tre punti diversi della cittadina, volta in particolare ad eliminare le perdite d'acqua.

Si tratta di risorse che Abbanoa ha ottenuto tramite il fondo europeo per lo sviluppo.

"Negli ultimi anni – riporta un documento dell'ente idrico – Macomer è stata interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari, con tubazioni moderne in ghisa sferoidale, materiale che garantisce una migliore tenuta".

Gli interventi saranno ora realizzati con un nuovo appalto, che riguarda nuove opere, volte all'efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione.

Tra l'altro, Macomer, è anche tra i primi 30 comuni della Sardegna interessati dalla realizzazione delle cosiddette reti intelligenti. Un intervento che mira a ridurre drasticamente le perdite d'acqua.

